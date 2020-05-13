“باشاغا” يطالب الرئاسي باستثناء المنسوبين لوزارة الداخلية من قرار خفض 20% من المرتبات

كشف مصدر بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء لصحيفة صدى الاقتصادية عن مراسلة لوزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا”، إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، بشأن منتسبي وزارة الداخلية من قرار خفض 20% من المرتبات.

حيث أوضح “باشاغا” خلال مراسلته أن الوزارة قد تفاجئت من هذا القرار، في الوقت التي كانت تسعى الوزارة في رفع سقف مرتبات العاملين بها، والتي من الأساس لاتسد حتى الرمق “بحسب وصفه”.

وكشف وزير الداخلية أن مرتبات العاملين بالوزارة بعدد 230360 من هم مرتباتهم لاتتجاوز الــ1000 دينار أي بواقع 93.55% من منتسبى الوزارة.

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