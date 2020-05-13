“مركزي البيضاء” ينشر بيانات الإنفاق في الربع الأول

نشر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، الأربعاء، جملة من البيانات شملت حجم الإنفاق العام خلال الربع الأول من السنة الحالية.

وجاء في البيانات التي نشرتها إدارة المصرف عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، قيمة ما صُرف على مرتبات موظفي القطاعات العامة التابعة للحكومة الليبية والتي بلغت خلال الربع الأول أكثر من 1.3 مليار دينار.

وأشار المصرف إلى أن ما يحال من وزارة المالية في حكومة الوفاق إلى بند المرتبات الصادرة للمؤسسات التابعة للحكومة الليبية، قيمته مليارا دينار سنويا، فيما بلغ حجم الإنفاق على الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية نحو 302 مليون دينار، بينما بلغ حجم الصرف على باب التنمية والدعم والطوارئ “صفر”.

وأوضح المصرف المركزي أن إجمالي ما تم إنفاقه عن الربع الأول من العام الجاري عن طريق الحكومة الليبية في بنغازي نحو 1.6مليار دينار، وهو ما يعادل 18٪ من حجم الإنفاق العام الذي بلغ في الفترة ذاتها من الحكومتين “الليبية والوفاق” 9.62 مليار دينار

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