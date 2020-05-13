مركزي البيضاء يتهم مركزي طرابلس بالعمل على الإطاحة بمصارف التجارة والتنمية والوحدة والتجاري الوطني

قال المصرف المركزي بالبيضاء اليوم الأربعاء، إن المركزي في طرابلس يعمل على الإطاحة بمصارف التجارة والتنمية والوحدة والتجاري الوطني التي تتواجد إداراتها الرئيسية في المنطقة الشرقية.

وأشار المصرف في تقريره الأخير عن الموارد والانفاق خلال الربع الأول من العام 2020، إلى أن هناك حملة إعلامية ينتهجها المركزي بطرابلس والقنوات الإعلامية التابعة للوفاق ضد مصارف التجارة والتنمية والوحدة والتجاري الوطني الغرض منها الإطاحة بهذه المؤسسات التي تتخذ من إقليم برقة مقرا لها.

وأوضح التقرير بأن إقفال منظومة فرع المصرف المركزي بالبيضاء جعلت الأرصدة تتراكم داخل مركزي البيضاء وتنخفض بشكل كبير داخل مركزي البيضاء، بسبب شراء العملة الأجنبية لغرضت الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.

وأكد تقرير المركزي بأن هذه الأحداث والمشاكل تؤثر سلبيًا على المؤسسات المالية، معتبرًا بأن الإساءة للقطاع المصرفي الذي يعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني ينعكس بصورة سيئة على المصارف يشكل عام وليس في برقة وحدها.

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