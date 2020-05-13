“مركزي البيضاء” يكشف فارق الإيرادات النفطية في الربع الأول من سنة 2019 و2020

كشف مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الأربعاء خلال بيان له، عن الربع الأول من هذه السنة، حيث تضمن البيان مقارنة الإيرادات النفطية خلال السنة الماضية والسنة الحالية.

حيث أوضح البيان أن الإيرادات النفطية في شهر يناير 2019 وصلت لأكثر من 1.602 مليار دولار، أما في ذات الشهر في 2020 فقد بلغت الإيرادات النفطية لأكثر من 1.768مليار دولار.

فيما سجلت الإيرادات النفطية لشهر فبراير لسنة 2019، 1.264 مليار دولار، وفي سنة 2020 سجل أقل بكثير من السنة الماضية ليسجل 555مليون دولار، وذلك ماوضحه المصرف خلال بيانه، عن تراجع ملحوظ في الإيرادات بقيمة 982 مليون دولار، بسبب إيقاف الموانئ النفطية في السابع عشر من يناير الماضي.

كما شهد الفارق بين شهر مارس لسنة 2019، وسنة 2020 أكثر من 440 مليون دولار، أي سجل شهر مارس لسنة الماضية من الإيرادات النفطية أكثر 1.533 مليار دولار، فيما وصلت الإيرادات النفطية في هذا العام لشهر مارس بأكثر من 1.93 مليار دولار.

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