خارجية الوفاق تتطرق للأعمال التخريبية التي طالت الفنادق بالخارج …. وتنفي عدة أخبار متداولة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد القبلاوي” في تصريح لقناة الوسط رصدته “صدى الاقتصادية” على مواجهة عدة مشاكل عند بدء وزارة الخارجية في إعادة الجاليات الليبية من الخارج ، مؤكداً أن جزء من الأخبار المتداولة حول تقصير القنصليات اتجاه رعاياها ليست صحيحة ، حيث قام أحد المواطنين الليبين بدولة تونس بالتواصل معنا و أكد على عدم تخصيص مكان له حتى بالفنادق و عند التواصل مع القنصل الليبي بتونس تبين أن وراء هذه الشكوى هي طلب بمبلغ مالي و ترخيص لإمكانيته التجول بالسيارة .

و أضاف بالقول : بعض المشاكل التي أتيرث عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة كالتحدث عن بعض المقيمين على أن قنصلية اسطنبول تحوي على 500 موظف مع انعدام تعاملهم مع المواطن أو تقديم خدمات لهم ، مؤكداً أن عدد الموظفين بالسفارة 27 فقط .

و من جهته قال القنصل العام في اسطنبول “فتحي الشريف” في تصريح لقناة الوسط أن عدد المواطنين العالقين بتركيا بلغ 4500 و موزعين على 18 فندق ، مضيفاً أن كافة الفنادق التركية خدماتها جيدة رغم تأثرها بأزمة كورونا و ليس كما يتداول و كل من عمل على تخريب أو إثارة مشكلة سيتم إحالة تقرير لوزارة الخارجية و جوازات سفرهم كذلك بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات من قبل الجهات المختصة .

و من ضفة آخرى قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية “محمود التليسي” في تصريح لقناة الوسط عند بدء أزمة كورونا تم تخصيص مبالغ مالية للقنصليات و السفارات و توفير الراحة للعالقين وذلك قبل البدء في خطة ارجاعهم و صدرت التعليمات في كافة القنصليات بالخصوص.

و تابع “التليسي” بالقول : عند البدء في خطة إرجاع العالقين لم نعطي الإذن للعودة لأي مواطن مالم نتحصل على نتائج تحليل سالبة و بأن الحالة خالية من كورونا مرتين ، وتأكيد من صحته وبعد ذلك بإمكانه العودة ، م عالحجر لمدة لا تتجاوز 18 يوم .

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