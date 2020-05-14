السودان يرفض توقيع اتفاق مع إثيوبيا حول السد

أعلن مجلس الوزراء السوداني رفضه أي اتفاق جزئي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مشددا على التزامه بمسار واشنطن للتفاوض، ومشيرا إلى أن هناك جوانب يجب أن يتضمنها الاتفاق من النواحي القانونية والفنية، خاصة ما يتعلق بالتأكيد على سلامة السد.

بيان المجلس يعد تغيرا جذريا في موقف السودان، ويقلب موازين التفاوض مع أديس أبابا التي أعلنت نيتها البدء بملء السد في يونيو المقبل. وقد أكدت مجموعة القوى المدنية المناهضة لمخاطر السد على السودان، أن الموقف الجديد للحكومة يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. بعد الغموض الذي رافق المفاوضات حول مدى فعاليته لحماية مصالح الشعب. مطالبة بتغيير اللجنة المسؤولة عن التفاوض كونها لم تتغير أساسا منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير وتدور شكوك حول حرصها على المصلحة الوطنية.

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