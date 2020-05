قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري بحسب وكالة رويترز، أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب بـ 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

وقالت الوكالة، التي مقرها باريس، إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو الجاري، انخفاضا من أربعة مليارات في أبريل الماضي.

وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكذلك إلى ارتفاع الطلب الصيني على الوقود مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.

وقالت الوكالة، إن “النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكنه ما زال هشا. وعلى الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية، على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19”.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post الطاقة الدولية ما زالت تتوقع انخفاضا قياسيا للطلب على النفط في 2020 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا