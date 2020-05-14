تركيا.. اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية

أعلن البنك المركزي التركي عن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية التركي إلى 4.92 مليار دولار في شهر مارس المنصرم.

وعزا البنك ذلك لارتفاع العجز التجاري إلى جانب انخفاض الدخل السياحي الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كبير، عدا عن نزوح المستثمرين حيث توقفت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بعد تفشي وباء كوفيد 19 في هذه البلدان؛ ما أدى إلى انخفاض الصادرات في مارس بنسبة 17.8%

يشار إلى أن السياحة التركية تضررت كثيرا بسبب جائحة فيروس كورونا ما أدى لانخفاض الدخل من القطاع الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة في تركيا بينما سجل نزوح أموال المحافظ في مارس 5.5 مليار دولار مما ساهم في العجز الذي سجل 120 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي

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