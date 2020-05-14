أوبك تقلّص توقعات الطلب العالمي للبترول

عاودت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الوقت الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد بركود عالمي.

وفي السياق ذاته أكدت أوبك أن التخفيضات غير المسبوقة في الإمداد التي تنفذها المنظمة ومنتجون آخرون تساعد بالفعل في إعادة التوازن للسوق متوقعة خلال تقرير لها تراجع إنتاج دول خارج أوبك بنحو 3.5 مليون برميل يوميًا.

وأضافت المنظمة في تقريرها الشهري أنها أصبحت تتوقع انكماش الطلب العالمي بمقدار 9.07 مليون برميل يومياً، أي بما يعادل 9.1 % خلال العام الحالي فيما كانت قد توقعت في أبريل الماضي انكماشاً بمقدار 6.85 مليون برميل يومياً.

يذكر أن منظمة أوبك وحلفاءها في مجموعة أوبك بلس بدؤوا خلال الشهر الجاري بتنفيذ اتفاق التخفيضات التي لم يسبق لها مثيل لمواجهة تخمة في المعروض بعد تفشي فيروس كورونا

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