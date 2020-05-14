مركزي البيضاء: المنطقة الشرقية تحصلت على 6% فقط من مبيعات النقد الأجنبي

شملت بيانات مصرف ليبيا المركزي الواردة في تقرير الفصل الأول من العام الجاري ما تم توزيعه على المصارف التجارية في عموم ليبيا وفقا لإداراتها الرئيسية.

وأوضحت البيانات إجمالي ما تحصلت عليه المصارف الواقعة في نطاق الحكومة الليبية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 162 مليون دولار بنسبة قدرها 6% بالمقارنة مع إجمالي ما خصص من مبيعات النقد الأجنبي على عموم المصارف والذي بلغ نحو مليارين و600 مليون دولار.

واتهمت إدارة المصرف في بنغازي إدارة المصرف في طرابلس بقيادة الصديق الكبير بعدم المساواة في توزيع النقد الأجنبي موضحة أن ما تحصلت عليه المصارف التجارية التابعة بشكل مباشر للمنطقة الجغرافية الواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق بلغت قيمته أكثر من مليارين و400 مليون دولار بنسبة قدرها 94% من إجمالي المباع من النقد الأجنبي.

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