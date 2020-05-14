اقتصاد

مركزي البيضاء: المنطقة الشرقية تحصلت على 6% فقط من مبيعات النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شملت بيانات مصرف ليبيا المركزي الواردة في تقرير الفصل الأول من العام الجاري ما تم توزيعه على المصارف التجارية في عموم ليبيا وفقا لإداراتها الرئيسية.

وأوضحت البيانات إجمالي ما تحصلت عليه المصارف الواقعة في نطاق الحكومة الليبية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 162 مليون دولار بنسبة قدرها 6% بالمقارنة مع إجمالي ما خصص من مبيعات النقد الأجنبي على عموم المصارف والذي بلغ نحو مليارين و600 مليون دولار.

واتهمت إدارة المصرف في بنغازي إدارة المصرف في طرابلس بقيادة الصديق الكبير بعدم المساواة في توزيع النقد الأجنبي موضحة أن ما تحصلت عليه المصارف التجارية التابعة بشكل مباشر للمنطقة الجغرافية الواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق بلغت قيمته أكثر من مليارين و400 مليون دولار بنسبة قدرها 94% من إجمالي المباع من النقد الأجنبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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