اقتصاد

وزارة العمل تنجز حوالة شهر إبريل لفائض الملاكات

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق مساء الأربعاء باستقبال عدد من الإفراجات للدفعات السادسة والسابعة والثامنة لفائض الملاكات الوظيفية ضمن حوالة مرتبات شهر أبريل الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بصرف المرتبات عن طريق مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق وفق الإجراءات المتبعة نهاية مايو الجاري.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أنها تعمل بالتعاون مع لجنة ترشيد المرتبات على تجهيز عدد من الإفراجات الجديدة لباقي فائض الملاكات الوظيفية بالدفعات المذكورة آنفا ضمن حوالة الشهر الحالي.

وكان وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين قد أعلن منذ يومين اعتماد الوزارة الملاك الوظيفي للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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