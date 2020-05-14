وزارة العمل تنجز حوالة شهر إبريل لفائض الملاكات

أفادت وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق مساء الأربعاء باستقبال عدد من الإفراجات للدفعات السادسة والسابعة والثامنة لفائض الملاكات الوظيفية ضمن حوالة مرتبات شهر أبريل الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بصرف المرتبات عن طريق مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق وفق الإجراءات المتبعة نهاية مايو الجاري.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أنها تعمل بالتعاون مع لجنة ترشيد المرتبات على تجهيز عدد من الإفراجات الجديدة لباقي فائض الملاكات الوظيفية بالدفعات المذكورة آنفا ضمن حوالة الشهر الحالي.

وكان وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين قد أعلن منذ يومين اعتماد الوزارة الملاك الوظيفي للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية.

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