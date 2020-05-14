مالية الوفاق تبحث أوضاع رواتب الدبلوماسيين

بحث وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري أمس الأربعاء مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات الليبية.

وتطرق بومطاري، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس وحضره مديرو الإدارات، إلى الشكل القانوني المرتبط بسعر الصرف للعملات الأجنبية التي يتقاضي بها موظفو السفارات الليبية مرتباتهم ودراسة ما إذا كان يطابق القانون وأحكامه.

وتملك ليبيا أكثر من 140 قنصلية وسفارة عبر العالم وفقا لبيانات رسمية نشرت في عام 2019 وسط مناشدات خبراء الاقتصاد والمال بتقليص حجم الإنفاق عليها والتقليل من أعدادها في ظل الأزمة التي تمر بها ليبيا وانعكاساتها المالية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية