اقتصاد

الداخلية ترفض قرار خفض مرتبات منتسبيها

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن طلب استثناء منتسبي الوزارة من قرار خفض المرتبات بنسبة 20% اعتبارا من أبريل الماضي والذي نفذته وزارة المالية.
وأشار باشاغا في كتابه إلى أن أسباب رفض القرار تعود لحجم الانعكاسات السلبية وضررها على حجم المرتب التي يتقاضاه أفراد الداخلية مؤكدا في كتابه أن المرتبات الحالية للعاملين في كوادر الوزارة منخفضة مبينا أن 93% من المنتسبين لا تتجاوز قيمة مرتباتهم 1000 دينار للفرد موضحا أن الداخلية كانت تأمل زيادة الدخل الشهري قبل صدور قرار الخفض

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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