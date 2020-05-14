الداخلية ترفض قرار خفض مرتبات منتسبيها

خاطب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن طلب استثناء منتسبي الوزارة من قرار خفض المرتبات بنسبة 20% اعتبارا من أبريل الماضي والذي نفذته وزارة المالية.

وأشار باشاغا في كتابه إلى أن أسباب رفض القرار تعود لحجم الانعكاسات السلبية وضررها على حجم المرتب التي يتقاضاه أفراد الداخلية مؤكدا في كتابه أن المرتبات الحالية للعاملين في كوادر الوزارة منخفضة مبينا أن 93% من المنتسبين لا تتجاوز قيمة مرتباتهم 1000 دينار للفرد موضحا أن الداخلية كانت تأمل زيادة الدخل الشهري قبل صدور قرار الخفض

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