تسييل القيمة المالية لمعلمي عقود “سد العجز”

نشرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية بصفحتها الرسمية على فيس بوك بشرى سارة وجهتها إلى معلمي (عقود سد العجز).

و بحسب بيان الوزارة الذي فإن وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز قد أتم الإجراءات اللازمة لتسييل القيمة المالية المستحقة لمعلمي عقود سد العجز والتي ستحال للصرف قريبا.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد لإنجاز المستحقات المالية لمعلمي سد العجز بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات والتي ساهمت بشكل كبير في تسيير العملية التعليمية وتجاوزت الصعاب في أداء الرسالة التعليمية على أكمل وجه في ظل غياب المرتبات لفترة طويلة.

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