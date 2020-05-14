واشنطن تلوح بعودة العقوبات الأممية على إيران

هددت الولايات المتحدة علنا بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوباتها على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي في أكتوبر حسب الاتفاق النووي.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.

وكتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن ستضمن “بطريقة أو بأخرى” استمرار حظر الأسلحة. وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن “وستمضي قدما في الدبلوماسية وحشد الدعم”.

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