اقتصاد

واشنطن تلوح بعودة العقوبات الأممية على إيران

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هددت الولايات المتحدة علنا بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوباتها على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي في أكتوبر حسب الاتفاق النووي.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.

وكتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن ستضمن “بطريقة أو بأخرى” استمرار حظر الأسلحة. وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن “وستمضي قدما في الدبلوماسية وحشد الدعم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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