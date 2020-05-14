عدد من المؤسسات العامة تحيل مرتبات أبريل استعداد للعيد

اتخذ عدد من المؤسسات العامة إجراءات سريعة تجاه صرف مرتبات العاملين فيها مع قرب حلول عيد الفطر وسط الظروف الصعبة التي يقودها فيروس كورونا وغلاء الأسعار.

وأعلنت شركة الخدمات العامة بمدينة طرابلس عن إتمام إجراءات مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس الماضية وقد أحيلت فعليا اليوم الخميس لحسابات العاملين كل حسب فروع المصارف التجارية التابعين لها

من جهتها أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن إحالة مرتبات شهر أبريل لحسابات العاملين فيها للمصارف التجارية تمهيدا لإيداعها في حسابات الموظفين.

ومن ضمن المؤسسات التي شرعت في صرف مرتبات العاملين فيها مصلحة الجمارك التي أعلنت إدارة الشؤون المالية التابعة لها أمس الأربعاء عن جاهزية مرتبات شهر أبريل مطالبة كافة المندوبين التابعين لمكاتب المناطق والفروع بضرورة التوجه للإدارة العامة لاستلام الصكوك

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