“العامة للكهرباء”: دخول وحدات من محطات مصراتة والرويس وأوباري على الشبكة الكهربائية

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن فيني الشركة يعملون حاليا على إعادة التيار الكهربائي بعد الإظلام التام الذي حدث بالمنطقتين الغربية والجنوبية نتيجة فصل خطوط التوليد عن محطة الخمس ونشوب حريق بمحطة جنوب طرابلس.

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة أن الوحدات الثانية والرابعة والخامسة بمحطة الرويس قد دخلت على الشبكة الكهربائية، إضافة إلى دخول الوحدة الغازية الثالثة بمحطة اوباري ودخول الوحدة الغازية الثالثة بمحطة مصراتة.

وأكدت الشركة أن الفنيين يعملون حاليا على إعادة بناء الشبكة الكهربائية وعودة التيار الكهربائي للمناطق تدريجيا.

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