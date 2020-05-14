خطوة مصرية لدعم شركات المقاولات في ظل كورونا

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الخميس، السماح لشركات المقاولات بالاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بالنسبة للشركات التي يبلغ حجم أعمالها وإيرادها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.

وأشار المركزي المصري إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع جهوده التي يبذلها لمساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية للتخفيف من تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد وفقا للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في الوقت الراهن بما فيها قطاع المقاولات.

يذكر أن البنك المركزي قد أطلق في شهر ديسمبر الماضي مبادرة لإتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي المنتظمة التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.

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