توقعات بـ”طلب أسوأ” على النفط الخام العام الحالي

أكدت وكالة الطاقة الدولية -مقرها في باريس- الخميس، أن الطلب على الخام ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في العام الحالي، إلا أنها خفضت توقعاتها لتراجع الطلب مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

ورجحت الوكالة أن ينخفض الطلب على النفط 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

وأضافت الوكالة أن هناك ما يقارب 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام للحد من تفشي وباء كوفيد 19 بحلول نهاية مايو الجاري، منوهة إلى أن خفض التوقعات جاء في ظل حركة تنقّل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من انتشار الفيروس فيها.

وفي السياق ذاته قالت الوكالة إن النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكن هشاً على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية.

يذكر أن دول أوبك+ بقيادة الولايات المتحدة وكندا سجلت هبوطاً في الإنتاج بنحو 3 ملايين برميل يوميا في أبريل الماضي مقارنة مع بداية العام الجاري.

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