تركيا تطلب إذنًا من السراج للتنقيب في مياه شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا24

ذكرت وكالة رويترز أن شركة البترول التركية “تباو” قدمت طلبا إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز في مؤتمر صحفي أمس الإربعاء إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.

وأشارت رويترز إلى أن هذه الخطوة قد تؤجج التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، إضافة إلى قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية.

وكانت حكومة الوفاق الوطنيوقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

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