“المركزي” ينشر 21 قائمة اعتمادات جديدة

نشر مصرف ليبيا المركزي مساء الخميس، 21 قائمة جديدة تضم أسماء وبيانات الشركات التي تحصل أصحابها على اعتمادات خلال الفترة بين 8 و14 مايو الجاري.

وشملت البيانات قيمة الاعتمادات التي جاءت بملايين النقد الأجنبي الموزع بين عملات الدولار واليورو والدينار التونسي والجنيه الإسترليني، وذلك لتوريد سلع وفقا لما هو مُبيّن في الكشوفات التي نشرها المركزي.

وشملت الكشوفات سلعا غذائية متنوعة ولحوما مجمدة ومواشي وحبوب قمح وشعير وذرة وأدوات ومعدات طبية وأدوية، إلى جانب توريد حليب ومشتقاته وسكر ومواد خام تدخل في صناعة السلع الغذائية، ومعجون طماطم، إضافة إلى كميات من العلب الفارغة.

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