عودة الكهرباء تدريجيا لمدن المنطقة الغربية و”العامة للكهرباء” تناشد المواطنين التعاون حتى انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة

شهدت عدة مناطق غرب البلاد عودة التيار الكهربائي فجر اليوم بعد الإظلام التام الذي تعرضت له مدن المنطقتين الغربية والجنوبية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد هذه الأيام.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن الفنيين التابعين لها بذلوا جهودا كبيرة من أجل تغذية كامل المناطق بالتيار الكهربائي تدريجيًا، حيث تمكنوا من الدخول بالوحدتين الثانية والثالثة بمحطة غرب طرابلس والوحدتين الرابعة والخامسة بمحطة جنوب طرابلس الغازية، والوحدة البخارية الاولى والغازية الثالثة في محطة مصراتة المزدوجة.

كما استطاع الفنيون الدخول بالوحدات الأولى والثانية والرابعة والخامسة بمحطة الرويس، والوحدات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، والوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة الخمس البخارية والوحدة الغازية الثالثة بمحطة اوباري.

وأضافت الشركة المهندسين في محطات التوليد والتحويل والنقل والجهد المتوسط والتوزيع وغرف التشغيل والتحكم ، بدأوا بتغذية محطات غرب طرابلس وسوق الجمعة وباب العزيزية والجلاء وسيدي بن حامد ومناطق الجبل الغربي ومصراتة وزليتن وأوباري والفجيج والعوينات.

وناشدت الشركة كافة المواطنين بضرورة تعاونهم الكامل بتشغيل 50٪ من معداتهم الكهربائية فقط حتى تنتهي موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية، للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية.

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