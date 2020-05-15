تقارب روسي عراقي ودعوة للكاظمي لزيارة موسكو

أشاد رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بلاده مع روسيا، مبدياً تطلّعه إلى تعزيزها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيسِ الوزراء العراقي، أن السفير الروسي في بغداد مكسيم ماكسيموف زار الكاظمي ناقلاً رسالة تهنئة من الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ودعوةً لزيارة موسكو، وأعرب خلال اللقاء عن دعم بلاده للعراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ووقوف روسيا بجانبه في مجلس الأمن الدولي ، وحمَّلهُ الكاظمي دعوةً إلى بوتين لزيارة العراق قريبا.

وأكَّد الكاظمي أهمية الدور الروسي بتحقيق الهدوء في دولة العراق وعلى عموم المنطقة، ورغبة بلاده بتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء.

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