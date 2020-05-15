شركة النفط التركية تتقدم بطلب إلى ليبيا للتنقيب شرق المتوسط

قالت وكالة الأناضول للأبناء أمس الخميس، إن شركة النفط التركية (TPAO) تقدمت بطلبات للحصول على تصريح استكشاف في شرق البحر المتوسط من بينها إلى ليبيا.

وأوضح وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، في مقابلة مع الأناضول أن شركة النفط التي تديرها الدولة قدمت طلبا لبدء الحفر في أجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​المبينة في اتفاق الحدود البحرية مع الحكومة الليبية في طرابلس.

وأشار دونميز إلى أن خطط التنقيب عن النفط والغاز سوف تستمر كما هو متوقع في اتفاقية 27 نوفمبر 2019، التي تسعى إلى إنشاء منطقة اقتصادية حصرية من الشاطئ الجنوبي المتوسطي لتركيا إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.

ويمكن لهذه الخطوة أن تزيد من حدة التوترات في المنطقة، حيث كانت تركيا على خلاف لسنوات مع اليونان وقبرص، وكذلك مع القوى الإقليمية الأخرى بشأن ملكية الموارد الطبيعية.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا اتفاقية مع تركيا في نوفمبر 2019، تهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية حصرية من ساحل جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​التركي إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.

وعارضت اليونان وقبرص ودول أخرى الاتفاق ووصفته بأنه غير قانوني، وهو اتهام رفضته تركيا. كما يعارض الاتحاد الأوروبي الصفقة البحرية.

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