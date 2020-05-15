مشاريع القطاع الخاص تتحدى الواقع في ليبيا

سجلت السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا للقطاع الخاص في ليبيا على صعيد إنشاء الأسواق الكبيرة والمجمعات التجارية بالرغم من حالة عدم الاستقرار العام في تحدي كبير للواقع وفي ضل شح السيولة و عدم استقرار قيمة الدينار اللذان يؤثران في القوة الشرائية للمواطنين.

إلا أن هناك رجال أعمال كسروا قاعدة “راس المال دائما جبان” حيث شهدت مدينة بنغازي أمس الخميس على افتتاح “مول اوف بنغازي” الذي يحتوي على 270 محل تجاري ومرافق أخرى بينها مدينة ملاهي وحديقة حيوانات “ويحتوي ضمن مرافقه على 50 مقهى ومطعم سيقدمون خدماتهم خلال هذه الفترة بشكلا محدود بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي عام 2017 شهدت مدينة ترهونة على افتتاح المركز التجاري “الشقيقة مول”الذي يحتوي على 300 محل تجاري الأمر الذي شكل نقلة نوعية في توفير تجمعات تجارية حديثة مغلقة

وعلى غرار كون هذه المشروعات انشأت في وقت حرج تمر به ليبيا، إلا أنها تبقى دفعة كبيرة للبنية التحتية التجارية ستوفر مناخاً جديداً للاقتصاد الليبي فضلا عن توفيرها آلاف فرص العمل ليبقى التحدي الكبير هو كيفية الحفاظ على هذه المشاريع مستقبلا.

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