النفط ينتعش مدعوماً بتخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

صعدت أسعار النفط العالمية بشكل كبير خلال التعاملات المبكرة في السوق الآسيوية اليوم الجمعة مدفوعة بإجراءات تخفيف القيود التي اتخذها عدد من الدول بعد إغلاقات كبيرة صاحبت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي تسببت في ركود عام.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت عند الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا بنسبة 3% ليبلغ سعر البرميل 32.20 دولارا فيما صعدت العقود الاجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 2.5% مسجلة 28.30 دولارا للبرميل.

وحذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من تراجعات حادة قد تلحق باقتصادات كبيرة أضرارا عميقة وسط تخوفات من أن ينتكس سعر برميل النفط مجددا حيث تشير البيانات إلى أن العقود الآجلة فقدت نحو 50% من قيمتها بالمقارنة مع شهر يناير الماضي.

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