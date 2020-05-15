اقتصاد

النفط ينتعش مدعوماً بتخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار النفط العالمية بشكل كبير خلال التعاملات المبكرة في السوق الآسيوية اليوم الجمعة مدفوعة بإجراءات تخفيف القيود التي اتخذها عدد من الدول بعد إغلاقات كبيرة صاحبت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي تسببت في ركود عام.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت عند الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا بنسبة 3% ليبلغ سعر البرميل 32.20 دولارا فيما صعدت العقود الاجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 2.5% مسجلة 28.30 دولارا للبرميل.
وحذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من تراجعات حادة قد تلحق باقتصادات كبيرة أضرارا عميقة وسط تخوفات من أن ينتكس سعر برميل النفط مجددا حيث تشير البيانات إلى أن العقود الآجلة فقدت نحو 50% من قيمتها بالمقارنة مع شهر يناير الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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