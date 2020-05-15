تعيين إدارة جديدة لقيادة شركة الزاوية النفطية

أعاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تشكيل مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط.

وقضى القرار الصادر في 13 من مايو الجاري ونشرته إدارة الشركة أمس الخميس بتكليف الصادق الجرمي رئيسا لمجلس الإدارة بعضوية عماد المبروك ومصطفى سليمان وصبحي ميلاد ومحمد الدبوب.

وأصدر مستخدمو شركة الزاوية لتكرير النفط عقب صدور القرار بيانا طالبوا فيه مجلس الإدارة الجديد بمتابعة حقوق العاملين والدفاع عنها وتطوير أعمال الشركة.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد أصدر في 30 أبريل الماضي قرارا يقضي بتغيير مجلس إدارة شركة البريقة الذي نص على تنصيب إبراهيم أبو بريدعة رئيسا لها.

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