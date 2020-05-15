نقص المواد التموينية يستدعي جهوداً مكثفة من “بلدي سرت”

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم مع مراقب الاقتصاد بالبلدية عبد الجليل علي عيادة ومدير مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بالبلدية مفتاح بالنجاح، لمتابعة الملاحظات المتعلقة بنقص عدد من أصناف السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خاصة مادتي الزيت ومعجون الطماطم والدقيق المخصص للمخابز.

وأكد مراقب الاقتصاد ومدير مكتب مبيعات موازنة الأسعار، خلال الاجتماع أن عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت 96 جمعية استلمت السلع المخصصة والتي وصلت مخازن السلع بسرت، موضحا في حديثه أن عدد الجمعيات التي لم تستلم مادة معجون الطماطم 43 جمعية، وباقي الجمعيات لم تستلم مادة الزيت حتى اللحظة

وقدم مراقب الاقتصاد مقترحا على رئيس المجلس، خلال الاجتماع، بشأن إعادة تنظيم توزيع إسطوانات غاز الطهي على المواطنين، إلى ما كان عليه سابقا بمراكز بيع غاز الطهي وبإشراف مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي سرت.

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