الدينار “ينتكس” مجددا أمام الدولار وباقي العملات

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تعاملات اليوم الجمعة التي تنشط في غرف” الفايبر و واتس اب” بسبب استمرار حظر التجول.

و صعد الدولار بمقدار قرشين عند الساعة 14:30 مسجلا 6.140 دنانير كما ارتفعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية من طرلبلس إلى دبي وتركيا بمقدار 4 قروش محققا 6.330 دنانير.

اما العملات الأخرى فقد عادت الليرة التركية للارتفاع من جديد أمام الدينار بعد انخفاضات محدودة سجلتها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وتم تداولها اليوم الجمعة بـ 89 قرشا لليرة فيما استقر سعر صرف الدينار التونسي أمام نظيره الليبي عند مستويات 1.890 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية