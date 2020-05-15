جهاز النهر: توقف المياه عن طرابلس ومناطق الاستهلاك بسبب انقطاع الكهرباء

قالت إدارة جهاز النهر الصناعي اليوم الجمعة، إن استمرار انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي أدى إلى توقفها عن العمل وانقطاع المياه عن العاصمة طرابلس ومناطق الاستهلاك بالمدن المجاورة لها.

وتسبب الاظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية في توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقول، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك ومدينة طرابلس إلى حين عودة الكهرباء من جديد.

وأكدت إدارة الجهاز في بيان لها، على استمرار إشكالية انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ التاسع من مايو نتيجة إعتداء مجموعة خارجة عن القانون وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة الكهرباء (النهر 1) على فصل الكهرباء عن الحقلين رغم الجهود التي بذلت من بعض الحكماء والأعيان بالمنطقة ولكن دون أي جدوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية