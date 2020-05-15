ارتفاع عجز الميزانية التركية

ارتفع عجز الميزانية في تركيا خلال أبريل إلى 135.8٪ على أساس سنوي، مسجلا 43.2 مليار ليرة بحسب بيانات من وزارة المالية التركية.

في حين بلغ العجز في شهر مارس الماضي 43.7 مليار ليرة، لتسجل الميزانية عجزاً مقداره 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي 2019، وأشارت البيانات إلى أن الحساب الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل.

وفي سياق آخر قال مسؤولون أتراك أمس الخميس إن الحكومة التركية طلبت المساعدة من حلفائها الأجانب في إطار مساع عاجلة لتدبير التمويل في إطار استعدادها لمواجهة مخاوف من أنها ستكون أزمة العملة الثانية لها خلال عامين، وذلك بعد أن سجلت الليرة التركية الأسبوع الماضي مستوى قياسيا منخفضا الأمر الذي يشل قدرة البلاد على معالجة بواعث القلق حيال احتياطياتها الأجنبية الآخذة بالتناقص عدا عن عبء ديونها الضخم.

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