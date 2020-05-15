نقابة عمال النفط تطالب بالتحقيق في ضياع المليارات على قطاع الكهرباء

قالت النقابة العامة للنفط اليوم الجمعة في تصريح خصت به صدى الاقتصادية، إن قطاع الكهرباء منذ سنوات يعاني من الفشل والفوضى والفساد الممنهج ومن التخريب والسرقة علي أعلي المستويات، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت علي هذا القطاع مليارات الدولارات دون أي نتيجة ملموسة والتي كانت كافية لسد حاجة أفريقيا بالكامل من الطاقة الكهربائية.

وخاطبت “النقابة” خلال تصريحها مسؤولي الكهرباء، بأنهم قد أبدعو في إذلال الليبيين وابتكرو أبشع الطرق والوسائل لسحقهم و تدميرهم، مبينةً أنهم لا يطرحون الأحمال كما يدّعون، بل أنهم يقتلون الليبيين بقطع الكهرباء عنهم بإتلاف أدويتهم التي تحتاج للحفظ عند درجات حرارة معينة وإتلاف المواد الغذائية ناهيك عن معاناة المعاقين الذين يحتاجون لإستعمال أجهزة رعاية تعمل بالكهرباء كذلك كبار السن والأطفال الرضع “على حد قولها”.

وأوضح أن كل الحجج التي تضعها الشركة أصبحت واهية ولا يمكن القبول بها و تصديقها بعد الآن وإن الوقت قد حان للإلتفات لهذا القطاع الحساس الذي أصبح يستخدم كسلاح في هذه الحرب ضد الشعب الليبي ولابد من التحقيق في ضياع المليارات من أموال الليبيين ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة والتي جعلت المواطن في معاناة كبيرة.

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