لأول مرة في ليبيا “شنجان” تعرض سياراتها عند افتتاح بنغازي مول

قال أحد مؤسسي شركة وادي إرم “نعمان البوري” في تصريح خاص لصحيفه صدي الاقتصادية إن شركة وادي ارم لاستيراد السيارات قامت بعرض سيارة “شنقان” Changan لأول مرة في ليبيا عند افتتاح “المركز التجاري بنغازي مول” مضيفاً أن شركة وادي إرم هي الوكيل الحصري في ليبيا .

ووفقاً للبوري فإن «شانجان أتوموبيل»تأسست عام 1862 لتكون الشركة الرائدة في صناعة السيارات في الصين، وهي متحدة مع مجموعة«تشاينا ساوث إندستريز غروب كوربوريشن»، التي هي من قيادات الصف الأول في حقل صناعة السيارات في الصين.

وتمتلك«شانجان أوتوموبيل»أصولاً تبلغ قيمتها 68 مليار يوان وتوظف أكثر من 50 ألف شخص ، وأنتجت عام 2014 2.45 مليون مركبة، وتصنف بالعلامة التجارية الأولى والأكثر مبيعاً في السوق الصيني، وتحتل الرقم 13 عالميا على لائحة منتجي السيارات.

كما تكرس الشركة جهودها لتطوير التكنولوجيا الأساسية للسيارات الهجينة، السيارات الكهربائية، خلايا الطاقة وغيرها من التقنيات المتعلقة بالسيارات التي ترتكز على الطاقة. وتعتبر أول مصنّع معدات أصلية (OEM) صيني ينتج سيارات كهربائية هجينة«HEV’s»بكميات استهلاكية كبيرة، كما أنها الشركة الأولى التي طورت سيارات رياضية نموذجية تعمل بالهيدروجين .

و قال “البوري” إن ما تسعي إليه شركة وادي ارم هو توفير سيارات بمواصفات عالية الجودة و أسعار منافسة في متناول الجميع ، مضيفاً أن للشركة صالات عرض في كل من طرابلس (شارع 11 يونيو) و بنغازي (قريباً في منطقة الهواري) و أيضاً مراكز صيانة كما و أنها تتطلع للانتشار بصالات عرض في العديد من المدن الليبية.

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