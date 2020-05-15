المنتدى العالمي للصناديق السيادية يتابع عن كتب التطورات المؤسسة الليبية للاستثمار

قالت المدير الاستراتيجي بمنتدى صناديق الثروة السيادية ” فكتوريا باربري” اليوم الجمعة أن المؤسسة الليبية للاستثمار في المسار الصحيح،وذلك خلال تغريدة لها على حسابها على التويتر.

كما صرح المدير التنفيذي للصناديق السيادية، “دنكن بونفيلد” أن المؤسسة الليبية للاستثمار لأول مرة تقدم تقييمًا ذاتيًّا وتفصح عن مدى التزامها بمبادئ (سانتياغو) وهي خطوة مهمة في امتثال المؤسسة الليبية للاستثمار لمعايير ومبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية.

يذكر أن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF) هو منظمة لصناديق الثروة السيادية العالمية، ملتزمة بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة الاستثمار من خلال الحوار والبحث والتقييم الذاتي. ويهدف المنتدى إلى تعزيز فهم أعمق لنشاط صناديق الثروة السيادية بين مؤسسات الخدمات المالية والحكومية.

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