اقتصاد

شركة الموانئ بالبريقة تحيل مرتبات مايو

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير فرع الشركة الليبية للموانئ في البريقة جمعة اذهيبان إنه أصدر تعليماته لقسم الشؤون المالية بصرف مرتبات شهر مايو الجاري بشكل مبكر لكافة العاملين في الوحدات الإدارية والفنية.

وأضاف ذهيبان في تصريح للمكتب الإعلامي للشركة أن حوافظ المرتبات ستتم إحالتها للمصارف التجارية كلاً وفقاً للفرع التابع له ابتداء من يوم الأحد المقبل تمهيدا لتسييلها لمستحقيها قبيل عيد الفطر.

وكانت قد دعت الشركة الليبية للموانئ الثلاثاء الماضي إلى انعقاد الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية في الثاني من يونيو المقبل، وأوضح مجلس إدارة الشركة في بيان نشره عبر منصاته الرسمية وقتها أن الاجتماع سيناقش 6 بنود رئيسية أبرزها عرض التقرير السنوي لنشاط وأعمال الشركة عن العام 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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