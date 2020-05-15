الولايات المتحدة قدمت 12 مليون دولار لليبيا كمساعدات لمواجهة أزمة” كورونا”

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن خطط للمساهمة بمبلغ 6.5 مليون دولار أمريكي إضافي لليبيا لدعم جهود الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي مساهمة الولايات المتحدة إلى أكثر من 12 مليون دولارا أمريكيا. وسيتم استخدام هذا التمويل البالغ 12 مليون دولارا لزيادة قدرة السلطات الطبية الليبية على الكشف عن فيروس كورونا المستجد في ليبيا .

و اوضحت ،” الولايات المتحدة انه منذ عام 2011، استثمرت أكثر من 715 مليون دولارا أمريكيا في الصحة العامة والتنمية بشكل عام في ليبيا، بما في ذلك في برامج الصحة الطارئة للمساعدة في الحفاظ على صحة الناس وقد دعمت هذه المساعدة قدرات العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والمحلية التي تقود الآن جهود الاستجابة لجائحة كورونا.

و أكدت الولايات المتحدة من جانبها ،” بالتنسيق مع السلطات الوطنية وقادة المجتمع في جميع أنحاء ليبيا، على تحسين مساءلة المؤسسات الوطنية والمحلية لتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة المالية ومساعدة ليبيا على إصلاح قطاع الطاقة، وتعزيز تطوير القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز النظم الانتخابية، ودعم العمليات السياسية الشاملة، وزيادة مرونة المجتمعات ضدّ مسبّبات عدم الاستقرار والصراع.

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