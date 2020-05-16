شركة الواحة للنفط تعلن عن وضع نشاطها تحت القوة القاهرة

قال عضو مكتب الإعلام بشركة الواحة للنفط “علي الفارسي” اليوم الجمعة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن وفقا لتعليمات المؤسسة الوطنية للنفط بشأن القوة القاهرة، فإن لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط تعلن القوة القاهرة اعتبارا من الثاني عشر من الشهر الجاري، وذلك لمجابهة الظروف التى يمر بها قطاع النفط في الوقت الحالي بالإضافة إلى أخد التدابير الاحترازية فيما يتعلق بإنتشار فايروس Covid 19.

وأضاف “الفارسي” خلال تصريحه أنه في حال تم استئناف عمل الموانئ النفطية، سيتم رفع القوة القاهرة على الفور.

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