رئيس شركة أجود للمحركات يكشف افتتاح فرع الموزعين لسيارات كيا في بنغازي… وخدمات الشركة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة أجود للمحركات “وكيل kiA – كيا موتورز” في ليبيا “محمد كاره” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن افتتاح فروع الموزعين للشركة بمدينة بنغازي، و تزامن ذلك مع مشاركتهم في احتفالية “متجر بنغازي مول”.

ووفقاً لرئيس الشركة فإن كيا موتورز تعد من أقدم شركات السيارات، و تأسست في 9 يونيو 1944 حيث كانت بداياتها في تصنيع الأنابيب الفولاذية والدراجات يدوياً.

و أضاف بالقول: في سنة 1971 قامت بالشراكة مع شركة فيات وفي سنة 1986 عقدت شراكة مع فورد موتورز الأمريكية، والآن كيا لها أكثر من 4000 وكيل تجاري في 127 دولة في العالم ، ولها أكثر من 40000 عامل، وحققت مبيعات قدرها 1.53 مليون سيارة في سنة 2010.

و تابع بالقول:تقدم الشركة خدمات ما بعد البيع وخدمات بيع قطع الغيار في العديد من المدن الليبية، وتقدم ضمان عند بيع السيارات ثلاثة سنوات، مضيفاً أن لدى الشركة العديد من التعاقدات مع أغلب المصارف الليبية بخصوص البيع عن طريق المرابحه بالنسبة للأفراد والشركات.

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