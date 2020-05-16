رئيس شركة أجود المحركات يكشف افتتاح فرع الموزعين لسيارات كيا في بنغازي… وخدمات الشركة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة أجود المحركات “وكيل kiA – كيا موتورز” في ليبيا “محمد كارة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن افتتاح فروع الموزعين للشركة بمدينة بنغازي، و تزامن ذلك مع مشاركتهم في احتفالية “متجر بنغازي مول”.

ووفقاً لرئيس الشركة فإن كيا موتورز تعد من أقدم شركات السيارات، وتأسست في 9 يونيو 1944 حيث كانت بداياتها في تصنيع الأنابيب الفولاذية والدراجات يدوياً.

وأضاف بالقول: في سنة 1971 قامت بالشراكة مع شركة فيات وفي سنة 1986 عقدت شراكة مع فورد موتورز الأمريكية، والآن كيا لها أكثر من 4000 وكيل تجاري في 127 دولة في العالم ، ولها أكثر من 40000 عامل، وحققت مبيعات قدرها 1.53 مليون سيارة في سنة 2010.

وتابع بالقول: تقدم الشركة خدمات ما بعد البيع وخدمات بيع قطع الغيار في العديد من المدن الليبية، وتقدم ضمان عند بيع السيارات لثلاث سنوات، مضيفاً أن لدى الشركة العديد من التعاقدات مع أغلب المصارف الليبية بخصوص البيع عن طريق المرابحة بالنسبة للأفراد والشركات.

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