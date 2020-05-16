الليبية للاستثمار: محكمة الاستئناف بلندن تصدر حكمًا لصالح المؤسسة وتنهي مرحلة النزاع على الشرعية

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم السبت، إن محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن أصدرت حكمًا لصالح المؤسسة أنهت به مرحلة النزاع على الشرعية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن الحكم أكد شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود حسن‪.‬

وبحسب البيان، رفضت المحكمة بشكل سريع وكامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار.

ويأتي حكم المحكمة استنادًا على اعتراف حكومة المملكة المتحدة بحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي كممثلين شرعيين لليبيا.

يذكر أن المحكمة التجارية البريطانية أصدرت حكمًا في مارس الماضي يقضي بالاعتراف بشرعية علي محمود حسن رئيسًا للمؤسسة الليبية للاستثمار.

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