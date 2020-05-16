اقتصاد

الليبية للاستثمار: محكمة الاستئناف بلندن تصدر حكمًا لصالح المؤسسة وتنهي مرحلة النزاع على الشرعية

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم السبت، إن محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن أصدرت حكمًا لصالح المؤسسة أنهت به مرحلة النزاع على الشرعية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن الحكم أكد شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود حسن‪.‬

وبحسب البيان، رفضت المحكمة بشكل سريع وكامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار.

ويأتي حكم المحكمة استنادًا على اعتراف حكومة المملكة المتحدة بحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي كممثلين شرعيين لليبيا.

يذكر أن المحكمة التجارية البريطانية أصدرت حكمًا في مارس الماضي يقضي بالاعتراف بشرعية علي محمود حسن رئيسًا للمؤسسة الليبية للاستثمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الان المسؤلية ستكون أكبر – وسيكون العمل فيه جدية اكثر .
    وهذا نوع من الأمانة لا يحملها الا الرجال ذوي العهد – ويمون مشهودا عليهم بالامانة ومعرفة نقاط التحرك في الاتجاه الصحيح . وعدم التغافل واقصاء القبلية .
    والبحث في الاوراق والملفات التي كانت عالقة والمتراكمة .
    وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاصلاح والمحاسبة القانونية / وموضوع الطيران المدني والعلاقات الدولية وشءون المواطنين وعدم احتكار الموسساتً العامة لاي مصالح شخصية او قبلية ، حتى يتم تقوية اواصر الادارة – وإصلاح اي خلل . وبالله التوفيق .

    رد