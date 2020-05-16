موافقة ترامب على تمويل جزئي لمنظمة الصحة العالمية

قالت شبكة فوكس نيوز، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك إعادة تقديم بعض التمويل لمنظمة الصحة العالمية، بعد شهر من إعلانه تعليق الدعم، وتزامن تقديم هذا التمويل مع تحقيق تجريه واشنطن في استجابة المنظمة لوباء كورونا.

وستوافق الإدارة الأميركية على دفع ما تدفعه الصين من الاشتراكات المقررة لمنظمة الصحة العالمية- وفقا لمسودة رسالة من خمس صفحات حصل عليها برنامج “تاكر كارلسون”، الذي تبثه فوكس نيوز.

يشار إلى أن دونالد ترامب أمر إدارته منصف شهر أبريل الماضي بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظّمة الصحة العالمية بسبب “سوء إدارة” المنظمة الأممية لأزمة تفشّي وباء كورونا- حسب ما رأى ترامب وإدارته آنذاك.

يُذكر أن التمويل الأميركي السابق لمنظمة الصحة العالمية مقداره 400 مليون دولار سنوياً وإذا كانت مساهمة الولايات المتحدة-حسب مسودة الرسالة- تتطابق مع مساهمة الصين، فسيكون مستوى التمويل الجديد حوالي عشر هذا المبلغ-وفقا لفوكس نيوز.

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