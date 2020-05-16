اقتصاد

محكمة بريطانية تحسم تنازع شرعية إدارة مؤسسة الاستثمار الليبية

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن محكمة الاستئناف في لندن أصدرت أمس الجمعة حكما قضائيا يقضي بشرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق بقيادة علي محمود وأحقية تمثيله للصندوق السيادي الليبي في المملكة المتحدة

وأضاف القريو في تعميم صحفي نشر في وقت مبكر اليوم السبت أن محكمة الاستئناف رفضت الدعوى السابقة المقدمة من الإدارة “الموازية” حسب قوله مشيرا إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار أنهت بهذا الحكم فترة نزاعات قضائية امتدت لخمس سنوات.

وأشار القريو إلى أن مجلس الإدارة سيباشر قريبا في إزالة الحراسة القضائية تمهيدا لاستلام المهام والأصول والبدء في إجراءات التمثيل القانوني أمام المؤسسات المالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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