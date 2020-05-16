محكمة بريطانية تحسم تنازع شرعية إدارة مؤسسة الاستثمار الليبية

قال مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن محكمة الاستئناف في لندن أصدرت أمس الجمعة حكما قضائيا يقضي بشرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق بقيادة علي محمود وأحقية تمثيله للصندوق السيادي الليبي في المملكة المتحدة

وأضاف القريو في تعميم صحفي نشر في وقت مبكر اليوم السبت أن محكمة الاستئناف رفضت الدعوى السابقة المقدمة من الإدارة “الموازية” حسب قوله مشيرا إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار أنهت بهذا الحكم فترة نزاعات قضائية امتدت لخمس سنوات.

وأشار القريو إلى أن مجلس الإدارة سيباشر قريبا في إزالة الحراسة القضائية تمهيدا لاستلام المهام والأصول والبدء في إجراءات التمثيل القانوني أمام المؤسسات المالية.

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