المصرف المركزي: قيمة الاعتمادات خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو تجاوزت 349 مليون دولار

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يوم الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الفترة من الثامن إلى الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات لقرابة 250 شركة لاستيراد السلع الغذائية المتنوعة والحليب والأجبان وحليب وأغذية وحفاظات الأطفال والدواجن واللحوم الحية والمجمدة ومواد التنظيف والأعلاف والمستلزمات الزراعية ومسلزمات إنتاج السلع والأدوية والمستلزمات الطبية.

وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة خلال أسبوع واحد ما يعادل قرابة 350 مليون دولار، حيث تجاوزت قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار 251 مليونا و581 ألف دولار، وبلغت قيمة الاعتمادات التي فتحت باليورو 89 مليونا و468 ألف يورو، إضافة إلى اعتمادات بقيمة أكثر من مليون و616 ألف دينار تونسي، واعتمادات بقرابة 360 ألف جنيه إسترليني.

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