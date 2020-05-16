انقطاعات الكهرباء تعطل تقديم الخدمات المصرفية

أعلنت إدارة مصرف شمال أفريقيا عن توقف خدمة نقاط البيع بسبب الانقطاع المتكرر لشبكة الكهرباء في الوقت الذي عجزت فيه فروع أغلب المصارف عن إتمام إجراءات السحب بسبب طول ساعات طرح الأحمال

وما زالت تداعيات انقطاع الكهرباء تنعكس على المواطنين بشكل مباشر هذه المرة أطلت الأزمة برأسها على القطاع المصرفي بعد أن عجز عدد من الفروع في عموم ليبيا عن تقديم خدماتها وإتمام إجراءات السحب بسبب وقف المنظومات وغياب قاعدة البيانات التي تعمل عن طريق الكهرباء تزامنا مع ورود قوائم المرتبات عن شهري أبريل ومايو تمهيدا لصرفها قبيل عيد الفطر.

ونوهت إدارة مصرف شمال أفريقيا المصرف بشروع الفرق الفنية التابعة لها بالبدء في عمليات الصيانة لإعادة منظومة الاتصالات لديها.

واستقبلت المصارف أزمة الكهرباء ببنية تحتية متهالكة حيث لا يملك الكثير منها مولدات للطاقة وإن وجدت فهناك أزمة حادة في الوقود بشقيه البنزين والديزل، ويبقى الجميع بانتظار أن تضع الشركة العامة للكهرباء حلولا سريعة للتغلب على الأزمة التي أرهقت المواطنين ومؤسسات الخدمة كافة.

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