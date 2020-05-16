اقتصاد

انقطاعات الكهرباء تعطل تقديم الخدمات المصرفية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مصرف شمال أفريقيا عن توقف خدمة نقاط البيع بسبب الانقطاع المتكرر لشبكة الكهرباء في الوقت الذي عجزت فيه فروع أغلب المصارف عن إتمام إجراءات السحب بسبب طول ساعات طرح الأحمال

وما زالت تداعيات انقطاع الكهرباء تنعكس على المواطنين بشكل مباشر هذه المرة أطلت الأزمة برأسها على القطاع المصرفي بعد أن عجز عدد من الفروع في عموم ليبيا عن تقديم خدماتها وإتمام إجراءات السحب بسبب وقف المنظومات وغياب قاعدة البيانات التي تعمل عن طريق الكهرباء تزامنا مع ورود قوائم المرتبات عن شهري أبريل ومايو تمهيدا لصرفها قبيل عيد الفطر.

ونوهت إدارة مصرف شمال أفريقيا المصرف بشروع الفرق الفنية التابعة لها بالبدء في عمليات الصيانة لإعادة منظومة الاتصالات لديها.

واستقبلت المصارف أزمة الكهرباء ببنية تحتية متهالكة حيث لا يملك الكثير منها مولدات للطاقة وإن وجدت فهناك أزمة حادة في الوقود بشقيه البنزين والديزل، ويبقى الجميع بانتظار أن تضع الشركة العامة للكهرباء حلولا سريعة للتغلب على الأزمة التي أرهقت المواطنين ومؤسسات الخدمة كافة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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