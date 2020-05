حركة أسواق نشطة في الغريفة

تنشط فى العشر الأواخر من شهر رمضان حركة بيع وشراء حاجيات عيد الفطر في معظم أسواق منطقة أوباري.

وفي الغريفة باتت محلات الملابس والأحذية تكتظ بحركة التسوق وسط وفرة المعروضات وارتفاع الأسعار التي تفوق قدرة أرباب الأسر من ذوي الدخل المحدود .

وتتوفر المستلزمات الأخرى كالتي تدخل في صناعة الحلويات والمعجنات بكثرة مع العصائر المتنوعة، غير أن الأسعار أيضا تبقى مرتفعة وسط غياب السيولة النقدية، فيما تشهد متاجر الحلويات ركودا غير مسبوق هذه الأيام لتوقف نشاطها بسبب تفشي جائحة كورونا.

يخرج الكثير هذه الأيام للتسوق بحثا عما يناسب أبناءهم من ملابس وألعاب للعيد وفق قدراتهم الشرائية في ظل نقص السيولة، ضاربين عرض الحائط بإجراءات حظر التجوال والتباعد الاجتماعي، ويختارون التسوق ليلا تجنبا لشدة حرارة الصيف ومشقة الصيام في فترة النهار.

