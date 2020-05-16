“تراشق” التصريحات بين الصين والولايات المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة مواصلة تعزيز التعاون ضد وباء كوفيد 19 واستعادة الاقتصاد والإنتاج، لكن ذلك يتطلب من أمريكا أن تلاقي الصين في منتصف الطريق.

وأضاف ليغيان أن الحفاظ على التطور المطرد للعلاقات الصينية-الأمريكية يخدم المصالح الجوهرية للشعبين ويؤدي إلى السلام والاستقرار العالميين.

وكانت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة مع تبادلهما انتقادات لاذعة حول منشأ الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص في العالم.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد وافق بالإجماع قبل يومين على تشريع يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد ردها على معاملة الصين لأقلية الويغور المسلمة، في الوقت الذي تلوم فيه إدارة ترامب بكين بشأن تفاقم جائحة كورونا، وبذلك يحال التشريع إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يتعين أن يوافق عليه قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونا أو يستخدم حق النقض ضده.

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