اقتصاد

منتدى “الثروة السيادي” يشيد بالمؤسسة الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت فكتوريا باربري المدير الاستراتيجي في منتدى صناديق الثروة السيادية خلال تغريدة لها في موقع تويتر عمّمها المكتب الإعلامي للمؤسسة عبر بيان صدر أمس الجمعة إن المؤسسة الليبية للاستثمار تسير في المسار الصحيح، في إشارة للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الليبية للاستثمار تجاه تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والتزامها بمبادئ سنتياغو.

وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبوع الماضي عن إنجاز خطتها الخاصة بإعداد واعتماد الهياكل الأساسية في المؤسسة لتشمل 9 بنود وفقاً للجدول الزمني المُعد مسبقاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة الشاملة للتحول والإنقاذ والحوكمة والشفافية والمساءلة.

وكانت محكمة الاستئناف في لندن قد أصدرت أمس الجمعة حكماً قضائياً يقضي بشرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق بقيادة علي محمود، وأحقية تمثيله للصندوق السيادي الليبي في المملكة المتحدة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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