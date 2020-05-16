منتدى “الثروة السيادي” يشيد بالمؤسسة الليبية للاستثمار

قالت فكتوريا باربري المدير الاستراتيجي في منتدى صناديق الثروة السيادية خلال تغريدة لها في موقع تويتر عمّمها المكتب الإعلامي للمؤسسة عبر بيان صدر أمس الجمعة إن المؤسسة الليبية للاستثمار تسير في المسار الصحيح، في إشارة للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الليبية للاستثمار تجاه تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والتزامها بمبادئ سنتياغو.

وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبوع الماضي عن إنجاز خطتها الخاصة بإعداد واعتماد الهياكل الأساسية في المؤسسة لتشمل 9 بنود وفقاً للجدول الزمني المُعد مسبقاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة الشاملة للتحول والإنقاذ والحوكمة والشفافية والمساءلة.

وكانت محكمة الاستئناف في لندن قد أصدرت أمس الجمعة حكماً قضائياً يقضي بشرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق بقيادة علي محمود، وأحقية تمثيله للصندوق السيادي الليبي في المملكة المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية