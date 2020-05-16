“هيئة الكهرباء” تعزز شبكة الجنوب بمواد جديدة

تسلمت إدارة توزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبية، اليوم السبت، مجموعة من المواد المقدمة من الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الليبية.

وقالت الهيئة بصفحتها في “فيسبوك”، إن المواد شملت أسلاكاً وكوابل، وأعمدة نقل الطاقة، وأعمدة إنارة، ومحولات بأحجام مختلفة.

وأكدت الهيئة عزمها الاستمرار في تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء في مناطق الجنوب للحد من عمليات انقطاع الكهرباء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشهد الشبكة العامة للكهرباء في هذه الفترة، انقطاعات طويلة تصل لمدة أيام بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة، حيث تولد الشبكة يوميا نحو 5 آلاف ميغاوات في الوقت الذي تحتاج فيه الشبكة إلى 7 آلاف ميغاوات لإحداث توازن بين الطلب والقدرة الإنتاجية في وقت الذروة.

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