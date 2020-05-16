“الوحدة” يحدد السيولة في فرع “سوق الثلاثاء”

أعلن مصرف الوحدة فرع سوق الثلاثاء، بمدينة طرابلس، عن توفر السيولة النقدية ابتداء من الأحد بسقف سحب قدره 1000 دينار للفرد.

وذكرت إدارة الفرع، في بيان نشرته مساء السبت، أنه بإمكان عملاء الفرع سحب المبالغ من 8 فروع أخرى للوحدة منتشرة في مدينة طرابلس، وهي الفرع الرئيسي وفرع المغاربة، إلى جانب فروع جامع الصقع، والاستقلال، وميدان الجزائر، والجادة، وفرعي الرشيد والبلدية.

ونوهت إدارة مصرف الوحدة بأن عملية السحب تقتصر لمرة واحدة شهريا، وطالبت بضرورة إحضار إثبات هوية لإتمام عملية السحب.

ويشهد القطاع المصرفي تعثرا في إتمام إجراءات السحب في فروع مختلفة للمصارف التجارية بسبب ساعات طرح الأحمال الطويلة التي ساهمت في تعطل منظومات العمل.

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