“الاستقرار” يسيطر على السوق السوداء السبت

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء التي تنشط هذه الفترة في غرف “فايبر وواتساب” بسبب استمرار حظر التجول.

وتداول التجار الدولار عند الساعة 21:00 من مساء السبت، بـ6.10 دنانير، فيما تم تداوله على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بـ6.35 دنانير، وهو ذات السعر الذي تداوله التجار صباح اليوم وظل مستقرا حتى ساعات المساء.

أما اليورو فلم يطرأ عليه أي جديد، وتم تداوله بـ6.55 دنانير، كما استقرت أسعار صرف العملات الأخرى، حيث جرى تداول الليرة التركية بـ87 قرشا لليرة، فيما استقر سعر صرف الجنيه المصري بـ39 قرشا.

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